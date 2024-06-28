Детей в сложной ситуации поддержат в Северной Осетии

Бюджет Северной Осетии пополнится шестнадцатью миллионами рублей, которые затем пойдут на поддержку тех детей, которые переживают трудную ситуацию в жизни.
«Более 16 миллионов рублей получит Северная Осетия на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Наше министерство труда и социального развития — среди победителей конкурса социальных проектов „Развитие региональной системы обеспечения безопасности детей на 2024−2025 годы“ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»
– глава республики Сергей Меняйло
Одним из направлений использования выделенных средств станет расширение деятельности служб примирения, сотрудники которых способствуют разрешению конфликтов в семье. Благодаря дополнительному финансированию удастся усилить работу специалистов и обеспечить более качественную поддержку детям и их родителям. Еще одной значимой инициативой станет создание «зеленых комнат». Здесь проходят реабилитационные мероприятия.
Кроме того, внимание будет уделяться юным матерям, а также тем женщинам, которые оказались в опасности (насилие в семье, финансовые трудности). В целом эти средства позволят не только расширить и усовершенствовать действующие программы помощи, но и создавать новые направления поддержки.