Детей в сложной ситуации поддержат в Северной Осетии

На поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Северной Осетии будет направлено более 16 млн рублей. Так, значимой инициативой станет создание «зеленых комнат» для проведения реабилитационных мероприятий.

Бюджет Северной Осетии пополнится шестнадцатью миллионами рублей, которые затем пойдут на поддержку тех детей, которые переживают трудную ситуацию в жизни.

«Более 16 миллионов рублей получит Северная Осетия на поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Наше министерство труда и социального развития — среди победителей конкурса социальных проектов „Развитие региональной системы обеспечения безопасности детей на 2024−2025 годы“ Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

– глава республики Сергей Меняйло

Одним из направлений использования выделенных средств станет расширение деятельности служб примирения, сотрудники которых способствуют разрешению конфликтов в семье. Благодаря дополнительному финансированию удастся усилить работу специалистов и обеспечить более качественную поддержку детям и их родителям. Еще одной значимой инициативой станет создание «зеленых комнат». Здесь проходят реабилитационные мероприятия.

Кроме того, внимание будет уделяться юным матерям, а также тем женщинам, которые оказались в опасности (насилие в семье, финансовые трудности). В целом эти средства позволят не только расширить и усовершенствовать действующие программы помощи, но и создавать новые направления поддержки.