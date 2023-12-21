Дербент обзавелся первым проекционным пешеходным переходом

В Дербенте появился проекционный пешеходный переход. Это первый подобного рода пешеход в Дагестане. Он хорошо виден ночью, а также на загрязненной и заснеженной дороге.

Для жителей Дербента установили проекционный пешеходный переход, который соединяет сквер Даш-Гапы и улицу Мамедбекова.

Как пишет "АиФ-Дагестан", это первый подобного рода пешеходный переход в Дагестан. Его хорошо видно ночью, любители автомобилей смогут уступить дорогу заранее.

"Зебра" будет видная даже на заснеженной и загрязненной дороге. Практика установления таких переходов сегодня распространилась по всей России.