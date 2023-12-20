Дагестан бьет рекорды по экспорту

Дагестан к концу года планирует побить свой прошлый рекорд по экспорту и увеличить его до 40%.

Власти Республики Дагестан намерены нарастить объем экспорта к концу 2023 года.

По данным главы Центра поддержки экспорта республики Руслана Абаскулиева республика увеличит экспорт на 40% по сравнению с прошлым годом. Таким образом его объем составит $190 млн.

«Объем экспорта в 2023 году увеличился на 38% по отношению к прошлому году, если мы берем показатели первых трех кварталов. Думаю, что по окончании четвертого квартала процент будет увеличен, потому как систематично в четвертом квартале результаты более эффективные, нежели предыдущее три квартала. Приблизительно на 40−43% объем экспорта будет увеличен»

- Руслан Абаскулиев

По словам Абаскулиева республика перенаправила поток экспорта в страны Востока, благодаря этому удалось достичь таких высоких показателей.

Также Дагестан активно развивает поставки в Азербайджан и Грузию.