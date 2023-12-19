Бюджет Дагестана претерпел изменения 

Внесены изменения в бюджет Республики Дагестан в этом году. Доходы и расходы выросли на 3,3 млрд рублей. Это связано с поступлениями из центра.

В ходе очередной сессии Народного собрания Дагестана в действующий республиканский бюджет были внесены изменения.

Как пишет издание РИА Дагестан, доходы в 2023 году возросли на 3,3 млрд рублей, их общая сумма будет 181,2 млрд рублей.

Расходы тоже увеличились на 3,3 млрд рублей. Общая сумма практически достигнет отметки в 194 млрд рублей.

Отмечается, что все изменения вызваны поступлениями из центра. При этом дефицит действующего бюджета - 12,6 млрд рублей.