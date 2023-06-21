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Депутат умер в Армении

Депутат умер в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Армении скончался депутат Национального собрания Виген Хачатрян. О его смерти сообщают СМИ. Умершему было 72 года.

Депутат парламента Виген Хачатрян ушел из жизни в Армении. О его смерти пишут армянские СМИ.

Хачатрян принадлежал к фракции правящей партии премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор".

Известна предварительная причина смерти: у мужчины произошел инфаркт.

Хачатряну стало плохо, его госпитализировали в тяжелом состоянии, но врачи оказались бессильны. Политик умер на 73-м году жизни.

Ушел из жизни гендиректор &quot;Газпром Армения&quot;

Ушел из жизни гендиректор "Газпром Армения"

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