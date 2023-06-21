Депутат умер в Армении

В Армении скончался депутат Национального собрания Виген Хачатрян. О его смерти сообщают СМИ. Умершему было 72 года.
Депутат парламента Виген Хачатрян ушел из жизни в Армении. О его смерти пишут армянские СМИ.
Хачатрян принадлежал к фракции правящей партии премьера Никола Пашиняна "Гражданский договор".
Известна предварительная причина смерти: у мужчины произошел инфаркт.
Хачатряну стало плохо, его госпитализировали в тяжелом состоянии, но врачи оказались бессильны. Политик умер на 73-м году жизни.