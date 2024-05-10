День святости семьи отметят шествием в Грузии

Грузия сегодня, 17 мая, широко отметит такой праздник, как День святости семьи. В Тбилиси и во всех регионах страны пройдут шествия. Организаторы протестов против закона об иноагентах решили сегодня сделать перерыв – их акции продолжатся завтра.

Празднование Дня святости семьи и уважения к родителям будет проходить сегодня по всей Грузии. Оно состоится в формате шествий.

В Тбилиси акция стартует в полдень (11.00 мск) у храма Кашвети. Участники пойдут к собору Святой Троицы Самеба.

На время шествия будет перекрыта часть проспекта Руставели, заявили в мэрии. Изменится также движение общественного транспорта.

Отметим, День святости семьи был основан в 2014 году Патриархом Грузинской православной церкви Илией II. В 2024 году власти сделали его выходным днем.

Как сообщает "Новости-Грузия", акций против закона об иноагентах в Грузии сегодня не будет. Организаторы решили взять паузу. Однако протесты возобновятся уже в субботу.