Действующий председатель ОБСЕ встретится с Байрамовым и Мирзояном

Опубликовано: 15:35, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Динара Хаирова

Действующий председатель ОБСЕ проведет встречи с главами МИД Азербайджана и Армении. Об этом он сам рассказал на своей странице в соцсети "X".

Встречи действующего председателя ОБСЕ, главы МИД Северной Македонии Буяра Османи с министрами иностранных дел состоятся на фоне локальной антитеррористической операции, которая проводится в данный момент ВС Азербайджана в Карабахском регионе Азербайджана.

Переговоры с Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном анонсировал сам европейский дипломат на своей странице в соцсети. Они пройдут на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Повторяю свой призыв продолжать дипломатическое взаимодействие и уделять приоритетное внимание усилиям по достижению устойчивого мира"

– Буяр Османи

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.