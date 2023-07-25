Дефицит бюджета России в 2023 году составит до 2,5% ВВП

Опубликовано: 10:01, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Силуанов рассказал о том, насколько государственный бюджет будет в этом году дефицитным и под какой процент доходности инвесторы готовы давать государству недостающие деньги.

Российский бюджет в этом году будет дефицитным на 2-2,5%, рассказал глава Минфина.

"Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2-2,5 процента ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии. У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года"

– Антон Силуанов

Дефицит составит порядка 2,925 трлн рублей. Отметим, что по данным министерства финансов, за первые шесть месяцев бюджет уже исполнился с дефицитом в 2,595 трлн рублей.

Ожидаемые бюджетные доходы в этом году - 17,4% ВВП или 26,13 трлн рублей, расходы - 19,4% ВВП или 29,056 трлн рублей.

В последующие два года бюджет государства также будет далек от профицитного: в следующем году его нехватка составит 1,4% ВВП, через год - 0,7% ВВП.

Силуанов в беседе с АиФ добавил, что дефицит обходится недешево, российские банки приобретают долговые бумаги государства с высокой доходностью.

"Сейчас за привлеченные деньги мы платим уже больше 11% за 10-летние бумаги. Инфляция - 3,6%, ставка ЦБ - 8,5%, а мы по 11% занимаем. Потому что инвесторы видят, какие у государства большие аппетиты на заимствования, готовы покупать, но только дороже"

– глава Минфина РФ