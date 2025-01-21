Вестник Кавказа

Дагестанца Гаджиясулова выгнали из UFC

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Боец из Дагестана выбыл из UFC. Спортсмен провел в промоушене два боя, первый он выиграл, а второй проиграл. Кроме того, больше не сможет участвовать в боях UFC россиянка Виктория Дудакова.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Гаджиясулов был уволен из UFC. Решение было принято руководством организации.

В промоушене дагестанец оказался в 2024 году после успеха в претендентских боях руководителя UFC Даны Уайта.

Гаджиясулов в организации провел два поединка. Первый он завершил в свою пользу, а второй, который был 11 января, закончился поражением дагестанца.

Кроме того, из UFC выгнали Викторию Дудакову. Россиянка проиграла два боя подряд.

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