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Дагестан соберет свыше 270 тыс тонн винограда

Дагестан соберет свыше 270 тыс тонн винограда
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В этом году урожай винограда в Дагестане будет чуть выше прошлогоднего. Неблагоприятная погода не повлияла на урожайность.

Дагестан планирует собрать этой осенью больше винограда, чем в прошлом, несмотря на дождливую погоду в начале сезона уборки ягоды.

"Дожди осложнили сбор урожая в Дербентском и Каякентском районах Дагестана, но это сильно не повлияло на урожай. Ожидаемый урожай винограда в текущем году составляет более 270 тыс тонн, что не ниже валового сбора 2022 года"

– зампредседателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана Ахмед Ахмедов

Сезон сбора ягоды завершится в ноябре, виноград поступит на винзаводы и предприятия, изготавливающие соки.

Прошлогодний урожай составил менее 269 тыс тонн, виноград выращивается в республике на 26,6 тыс га. Этой осенью виноградники будут заложены еще на 1,2 тыс га, передает ТАСС.

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