Дагестан соберет свыше 270 тыс тонн винограда

В этом году урожай винограда в Дагестане будет чуть выше прошлогоднего. Неблагоприятная погода не повлияла на урожайность.
Дагестан планирует собрать этой осенью больше винограда, чем в прошлом, несмотря на дождливую погоду в начале сезона уборки ягоды.
"Дожди осложнили сбор урожая в Дербентском и Каякентском районах Дагестана, но это сильно не повлияло на урожай. Ожидаемый урожай винограда в текущем году составляет более 270 тыс тонн, что не ниже валового сбора 2022 года"
– зампредседателя комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана Ахмед Ахмедов
Сезон сбора ягоды завершится в ноябре, виноград поступит на винзаводы и предприятия, изготавливающие соки.
Прошлогодний урожай составил менее 269 тыс тонн, виноград выращивается в республике на 26,6 тыс га. Этой осенью виноградники будут заложены еще на 1,2 тыс га, передает ТАСС.