Дагестан празднует День единства народов республики

Опубликовано: 11:20, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Дагестан сегодня отмечает День единства народов республики. Праздник приурочен к разгрому полководца Надир-шаха в Андалальской битве. С Днем единства жителей региона поздравил Сергей Меликов.

Дагестанцы сегодня отмечают День единства народов республики. Он был установлен 6 июля 2011 года указом главы региона Магомедсалама Магомедова.

Дата связана с событиями, произошедшими в 1741 году, когда иранский полководец Надир-шах был разгромлен в долине Андалал на территории Дагестана.

Жителей республики с праздником поздравил руководитель региона Сергей Меликов. Он отметил, что день символизирует преданность дагестанцев своей родной земле, верность культурному и духовному наследию предков, ценностям дружбы и добрососедства.

«Искренний, глубокий патриотизм дагестанцев, их умение объединяться ради общего блага на протяжении столетий позволили достигать высоких целей, решать сложные задачи, достойно отвечать на любые вызовы времени, сделать исторический выбор – быть в составе великой России»

- Сергей Меликов

В заключение глава Дагестана пожелал жителям республики мира, здоровья и благополучия.