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Дагестан празднует День единства народов республики

Дагестан празднует День единства народов республики
Дагестан сегодня отмечает День единства народов республики. Праздник приурочен к разгрому полководца Надир-шаха в Андалальской битве. С Днем единства жителей региона поздравил Сергей Меликов.

Дагестанцы сегодня отмечают День единства народов республики. Он был установлен 6 июля 2011 года указом главы региона Магомедсалама Магомедова.

Дата связана с событиями, произошедшими в 1741 году, когда иранский полководец Надир-шах был разгромлен в долине Андалал на территории Дагестана.

Жителей республики с праздником поздравил руководитель региона Сергей Меликов. Он отметил, что день символизирует преданность дагестанцев своей родной земле, верность культурному и духовному наследию предков, ценностям дружбы и добрососедства.

«Искренний, глубокий патриотизм дагестанцев, их умение объединяться ради общего блага на протяжении столетий позволили достигать высоких целей, решать сложные задачи, достойно отвечать на любые вызовы времени, сделать исторический выбор – быть в составе великой России»

- Сергей Меликов

В заключение глава Дагестана пожелал жителям республики мира, здоровья и благополучия.

Праздники в Дагестане: что и как отмечают дагестанцы?

Праздники в Дагестане: что и как отмечают дагестанцы?

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