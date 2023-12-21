Дагестан и ОАЭ объединятся в развитии образования

В Дербент прилетела делегация из ОАЭ с деловым визитом. В рамках визита запланировано подписание документа о сотрудничестве в отрасли образования.

Власти Республики Дагестан приняли в Дербенте делегацию из Объединенных Арабских Эмиратов.

В регион прибыли глава университета им. Мухаммеда бен Заида( Абу-Даби) Халиф Мубарак Аз-Захири, научные сотрудники вуза и заместитель посла ОАЭ в РФ Хамад Рашед Аль Хебси.

В ходе визита стороны планируют разработать документ о сотрудничестве в отрасли образования. В рамках совместной работы планируется реализовать проект по создание центра по изучению арабского языка и культуры на базе дагестанского вуза.

Глава региона Сергей Меликов также провел встречу с делегацией из ОАЭ. Стороны обсудили развитие отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Дагестаном.