РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Что Турция ждет от Швеции для вступления в НАТО?

Что Турция ждет от Швеции для вступления в НАТО?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Турция требует от Швеции выполнения всех требований, которые препятствуют ее вступлению в НАТО. Анкара не будет одобрять заявку Стокгольма, пока требования не будут решены.

Турция ждет от Швеции выполнения антитеррористических требований, которые позволят ей стать членом НАТО. Из-за невыполнения этих требований Стокгольм все еще не получил от Анкары одобрения по вступлению в альянс, пишет издание Bloomberg.

Автор статьи заявляет, что Анкара призывает Стокгольм к реализации закона о борьбе с терроризмом, который вступил в силу в Швеции 1 июня. Это, как сказано в статье, делается для разгона всех антитурецких сил в стране.

В издании добавили, что, несмотря на экстрадицию шведской стороной ряда представителей запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана", Анкара говорит, что Стокгольм все равно не выполняет требований, положенных для членства в альянсе.

Там добавили, что неполное выполнение антитеррористических требований может поставить крест на перспективы вступления Стокгольма в военную организацию.

Делегации НАТО, Турции, Швеции и Финляндии встретятся в Анкаре

Делегации НАТО, Турции, Швеции и Финляндии встретятся в Анкаре

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
730 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version