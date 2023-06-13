Что Турция ждет от Швеции для вступления в НАТО?

Опубликовано: 9:51, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Турция требует от Швеции выполнения всех требований, которые препятствуют ее вступлению в НАТО. Анкара не будет одобрять заявку Стокгольма, пока требования не будут решены.

Турция ждет от Швеции выполнения антитеррористических требований, которые позволят ей стать членом НАТО. Из-за невыполнения этих требований Стокгольм все еще не получил от Анкары одобрения по вступлению в альянс, пишет издание Bloomberg.

Автор статьи заявляет, что Анкара призывает Стокгольм к реализации закона о борьбе с терроризмом, который вступил в силу в Швеции 1 июня. Это, как сказано в статье, делается для разгона всех антитурецких сил в стране.

В издании добавили, что, несмотря на экстрадицию шведской стороной ряда представителей запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана", Анкара говорит, что Стокгольм все равно не выполняет требований, положенных для членства в альянсе.

Там добавили, что неполное выполнение антитеррористических требований может поставить крест на перспективы вступления Стокгольма в военную организацию.