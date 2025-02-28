Член "Единого нацдвижения" задержан за мошенничество в Грузии

Член политсовета "Единого нацдвижения" задержан по подозрению в мошенничестве. Ему грозит до 7 лет заключения в тюрьме.

Служба госбезопасности Грузии задержала члена политсовета партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" по подозрению в мошенничестве, сообщили в ведомстве.

Согласно следствию, задержанный Лаша Цанава пообещал гражданину иностранного государства вид на жительство в Грузии сроком на один год, который тот добудет через свои связи. Взамен политик потребовал от него $5,6 тыс, которые получал частями в течение нескольких месяцев.

Следователи имеют доказательства преступления как в аудио, так и в видео формате. Они были получены в рамках проведенных негласных следственных действий на основании постановления суда.

Задержанный политик может получить от 4 до 7 лет заключения в тюрьме.