Число заболевших гриппом и ОРВИ в КЧР беспокоит эпидемиологов

В Карачаево-Черкесии наблюдается тревожный рост заболевших гриппом и ОРВИ – только за неделю число заболевших выросло почти на 1,5 тыс человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

В Карачаево-Черкесии (КЧР) за последнюю неделю отмечен аномально высокий рост числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом - - почти 1 тыс. 350 случаев, сообщает Роспотребнадзор по КЧР.

На минувшей неделе среди совокупного населения КЧР превышение эпидемического порога составило 38%, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Еще одна отличительная особенность – чаще других, как и неделей раньше, болеют взрослые – люди от 15 лет и старше, таковых более 62%.

Чаще всего жители КЧР болеют гриппом А H3N2 и прочими разновидностями гриппа, также часты случаи заболевания коронавирусом и новым штаммом коронавируса SARS-CoV-2, сообщает местное отделение Роспотребнадзора.