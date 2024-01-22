Чиновник администрации Сочи попался на взяточничестве

В Сочи завели уголовное дело в отношении сотрудника местной администрации. Его подозревают в получении 3-миллионной взяти.

В Сочи задержали сотрудника местной администрации, подозреваемого в посредничестве при передаче взятки. Об этом рассказали 25 января в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Сегодня суд Центрального района Сочи удовлетворил ходатайство следователя о помещении сотрудника администрации под домашний арест"

– пресс-служба

По данным СМИ, задержанным является главный специалист отдела, который отвечает за аренду пляжей и курортные сборы. Как отмечается, мужчина получил за сдачу одного из пляжей 3 млн рублей. При этом сам чиновник отметил, что эта сумма полагалась другим сотрудникам администрации, а он лишь выступал посредником.

По данному факту заведено уголовное дело.