Опубликовано: 15:52, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самый известный чат-бот ChatGPT ответил на вопрос "Что посмотреть в Абхазии?". В рейтинг нейросети вошли пять интересных мест в Абхазии.

Искусственный интеллект ChatGPT назвал самые интересные достопримечательности Абхазии. Нейросеть рекомендует побывать в горах, посетить картинную галерею, а также погулять по главной набережной республики.

Новый Афон

Главной достопримечательностью, которую нужно посетить в Абхазии чат-бот назвал Новоафонский монастырь. Этот монастырь был построен и освящен в 1900 году. Во времена Российской империи монастырь регулярно посещали паломники и меценаты, он считался крупнейшим российским православным монастырем и был духовным оплотом Кавказа. Сегодня красивый столетний монастырь, сверкающий в зеленых горах золотыми куполами также привлекает верующих и туристов. Новоафонский монастырь - одна из визитных карточек туристической Абхазии.

Набережная в Сухуме

Два места, которые стоит посетить в столице Абхазии городе Сухуме, это галерея Апсны и городская набережная, сообщает нейросеть.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сухумская городская набережная или набережная Махаджиров - прекрасное место для променада в любое время года. Протяженность набережной Сухума составляет 1,2 км. Это пешеходная зона, вдоль которой с одной стороны тянется море, а с другой - тропическая зелень, кафе и рестораны, фонтан, старые домики с живописными балконами. На набережной установлена знаменитая колоннада. Сооружение в стиле сталинского ампира было построено в 1948 году и является украшением абхазской столицы.

Также на набережной можно найти несколько интересных памятников, среди них:

"Камень", посвященный Осипу Мандельштаму,

"Чик и курица", персонаж произведений Фазиля Искандера,

"Ника и патефон", персонаж произведений Фазиля Искандера.

Картинная галерея

Национальная картинная галерея Абхазии появилась в 1964 году на основе филиала Абхазского государственного музея. Галерея размещается в доме известного врача, коллекционера живописи и общественного деятеля Е.Л. Фишкова на центральной улице города.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В музее можно увидеть произведения первого всемирно известного профессионального абхазского художника Александра Чачба-Шервашидзе, принадлежащего к княжескому роду. Также посетили могут ознакомиться с работами других талантливых абхазских творцов. Особый интерес представляют копиями фресок Лыхненского храма. В собрании представлен портрет поэта Фазиля Искандера, созданный первой в истории Абхазии женщиной-скульптором Мариной Эшба.

Всего в фондах галереи более 4 тыс произведений искусства.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рица

«Озеро Рица - кристально чистое озеро, расположенное в горах, окруженное густыми лесами и ущельями»

– GPT-чат

Самое известное озеро в Абхазии стоит посетить даже тем, кто отправляется в республику с короткой поездкой. Красивое место подойдет для того, чтобы провести целый день, завораживающая природа и инфраструктура для отдыха сделают поездку незабываемой.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гора Мамзышха

Живописная гора находится недалеко от границы с Россией, в районе Гагры. Она позволяет насладиться красивейшими видами на окружающую местность. Высота горы - 1873 м. Подняться на Мамзышку можно на личном автомобиле или с автобусной экскурсией. На горе есть несколько смотровых площадок, с которых видно и зеленые холмы, и синее море, и заснеженные горы. Поездки на гору лучше всего совершать летом, чтобы отдохнуть от жары. В остальные времена года Мамзышка зачастую покрыта снегом.