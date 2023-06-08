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Церковный вор-рецидивист схвачен в Грузии

Церковный вор-рецидивист схвачен в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пять церквей ограбил ранее судимый житель Грузии. Сейчас он пойман, в отношении него открыто уголовное дело.

Мужчина, пойманный на ограблении церкви в Гори, оказался серийным преступником, сообщает МВД Грузии.

Предварительно выяснено, что подозреваемый украл деньги из храма Благовещения Пресвятой Богородицы. Сначала ему удалось скрыться, но вскоре полицейские поймали его.

Оказалось, что похититель имеет судимость, в данный момент он отбывает условный приговор.

На допросе мужчина признался, что ранее совершил кражи еще в 4 церквях. Там он поживился также деньгами и медальоном, на котором изображен св. Георгий. Часть этих денег и медальон изъяты - они послужат вещдоками.

Открыто уголовное дело о краже.

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