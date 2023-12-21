Центризбирком Грузии назначил дату парламентских выборов

Парламентские выборы в Грузии назначены на 26 октября 2024 года – Центризбирком страны уже призвал все партии пройти регистрацию для участия в них.

Центризбирком Грузии назвал дату проведения парламентских выборов в стране – они пройдут 26 октября.

ЦИК также призвал все политические партии, представленные в парламенте по итогам 2020 года, подать заявления для участия в парламентских выборах не позднее чем за 57 дней до дня выборов, передает Trend.

Другие партии, не входящие в предыдущий парламент, до 15 июля должны получить в ЦИК образцы бланков сбора подписей сторонников, после чего не позднее 1 августа представить эти списки с не менее чем 25 тыс подписей поддержки.

В этот раз парламентские выборы в Грузии пройдут только по пропорциональной системе, пропускной барьер будет составлять 5%.

Ранее "Вестник Кавказа" сообщал о том, что председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заверил избирателей, что его партия сохранит лидирующие позиции в новом парламенте, и ее предстоящая победа неизбежна.