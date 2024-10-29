Центр обучения русскому языку появится в Намангане

В Намангане планируется открыть центр обучения русскому языку. Об этом рассказали в пресс-службе посольства России в Узбекистане.
"4 декабря РГПУ им. А. И. Герцена подписал соглашение о сотрудничестве с Наманганским государственным педагогическим институтом и формировании на его базе Центра открытого образования на русском языке и обучения русскому языку"
– российское диппредставительство
Проректор по научной работе и инновациям НГПИ отметил, что они заинтересованы в развитии сотрудничества с Герценовским университетом.
"Особенно в открытии центра, на базе которого можно будет проводить тестирование по русскому языку и реализовывать курсы русского языка. Также для нас было бы интересно проведение мастер-классов специалистами РГПУ им. А. И. Герцена"
– Муродхон Кодирхонов
Он подчеркнул, что они могут проходить в двух форматах – очно и дистанционно.