Центр Москвы будет закрыт для движения машин

Несколько улиц столицы будут перекрыты 29 февраля в связи с посланием президента России. С полуночи до окончания мероприятия нельзя будет парковаться на трех улицах.

Пресс-служба московского департамента транспорта предупредило жителей и гостей столицы о закрытии ряда улиц в центре города в связи с посланием президента России.

Так, проезд будет недоступен на улице Варварка от Китайгородского проезда до Большого Москворечного моста. Помимо этого, перекроют участок улицы Ильинка от Новой площади до Красной площади.

Кроме того, будут перекрыты следующие участки:

на улице Москворецкая от Большого Каменного моста до Кремлёвской набережной;

на площади Васильевский Спуск;

на Большом Москворецком мосту от улицы Варварка до Лубочного переулка;

в проезде от улицы Ильинка до улицы Варварка.

Стоит добавить, что на Ильинке, Варварке и Москворецкой с полуночи до завершения мероприятия будет недоступна парковка.

Москвичам и гостям столицы рекомендовали пересесть на общественный транспорт для поездок в эту часть города.