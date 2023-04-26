Цена нефти Brent рухнула ниже $80 за баррель

Опубликовано: 15:49, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цена эталонной нефти марки Brent сегодня упала ниже $80 за баррель впервые с 31 марта, вслед за ней пошли вниз и июньские фьючерсы на нефть WTI.

Рост цен на эталонные сорта нефти, начавшийся в начале марта после объявления рядом стран ОПЕК+ о дополнительных сокращениях добычи нефти, оказался недолгим – так, стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель растеряв весь свой рост, показывают данные торгов.

К 15.00 мск июльские фьючерсы на нефть марки Brent потеряли 0,67%, остановившись на $80,06 за баррель, а минутами их цена опускалась ниже $80 долларов впервые с 31 марта. Вслед за Brent дешевеют июньские фьючерсы на нефть WTI – она уже потеряла 0,39% и сейчас торгуется за $76,77 за баррель, передает РИА Новости.

Напомним, 2 апреля ряд стран ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, заявили, что дополнительно сократят добычу с мая по конец 2023 года в общей сложности на 1,16 млн баррелей в сутки, чтобы "поддержать стабильность рынка". Сразу после решения организации цена нефти марки Brent подскочила на 6,47% за сутки, до $86,44 за баррель.