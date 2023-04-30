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Чемпионом мира по шахматам стал Дин Лижэнь

Чемпионом мира по шахматам стал Дин Лижэнь
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Чемпионат мира по шахматам завершился в Астане. Победителем впервые стал представитель Китая - Дин Лижэнь. Он взял верх над россиянином Яном Непомнящим.

Дин Лижэнь стал первым в истории китайским чемпионом мира по шахматам благодаря безупречной игре в последней из четырех партий тай-брейка с контролем времени 25+10.

Находясь в более слабой позиции, Дин смог совершить серию единственных не приводивших к его поражению ходов. Когда Ян Непомнящий создал условия для ничьи через повторение ходов, Дин вместо последнего повторения нашел, опять же, единственный ход, выводивший его в перевес - причем сделал это на последней минуте.

Ян Непомнящий также играл на высшем уровне, но все-таки допустил в острейшей позиции небольшую неточность, позволившую китайскому шахматисту провести одну из пешек к ферзи. Не дожидаясь мата, Ян Непомнящий сдался.

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