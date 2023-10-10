Чемпионат по футболу 2032 года пройдет в Турции и Италии

Опубликовано: 16:26, 10 окт 2023 (UTC+3 MSK)

УЕФА объявил хозяев чемпионата Европы по футболу. Ими стали сразу две страны – Турция и Италия.

Спортивная организация УЕФА выбрала страны, где будут проходить матчи чемпионата Европы в 2032 году. Представители союза футбольных ассоциаций провели сегодня встречу в швейцарском Ньоме, на которой выбрали Турцию и Италию в качестве хозяев чемпиона Европы.

Летом руководство футбольной ассоциации Италии выступило с предложением провести чемпионат совместно с Турецкой Республикой. Союз футбольных организаций поддержал инициативу.

Двум государствам предстоит выбрать по 5 городов, в которых пройдут матчи чемпионата. Количество игр будет поделено поровну между Италией и Турцией. Остается загадкой, где пройдет открытие и финальный матч. Отмечается, что обе страны подали заявку на проведение финала.

Президент Турецкой футбольной ассоциации Мехмет Бююкекши заявил, что стране, которая хочет провести у себя итоговый матч необходимо выполнить ряд условий.

«Для финала требуется стадион вместимостью более 80 тыс. человек. Тот, кто первым сможет достичь этого к концу 2026 года, выиграет. Если обе стороны предоставят это, возможно, тогда будет ничья. Мы бы хотели, чтобы финальный матч прошел в Стамбуле»

— Бююкекши

Ранее Турция уже несколько раз претендовала на проведение чемпионата Европы, но ни одна из ее предыдущих попыток не увенчалась успехом. Таким образом, республика будет впервые выступать одним из организаторов мероприятия подобного масштаба.