Чечне на исполнение обязательств выделят более 5 млрд рублей бюджетных средств

Опубликовано: 20:37, 1 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чечне предоставят свыше 5 млрд рублей бюджетных средств для исполнения обязательств. Об этом на прошедшей в пятницу встрече договорились руководитель ЧР и глава Минфина России.

Чечне для исполнения первоочередных обязательств выделят из федерального бюджета 5,5 млрд рублей. Об этом сказано в сообщении, размещенном в пятницу в Telegram-канале руководителя ЧР.

Рамзан Кадыров отметил, что на встрече с главой Минфина России также договорился о том, что Чечня получит средства на новое здание районной больницы в Ачхой-Мартане.

На запуск строительства планируется направить чуть менее 1,1 млрд рублей.

Глава ЧР также обратил внимание на то, что возведение медучреждения очень важно для района, в котором проживают более 90 тыс человек, поскольку построенная в 1940-е годы и ныне действующая ЦРБ больше не соответствует современным требованиям.

Еще полмиллиарда будет выделено Чечне для реализации проектов, связанных с сортировкой и переработкой мусора.