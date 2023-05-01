Чечне на исполнение обязательств выделят более 5 млрд рублей бюджетных средств

Чечне для исполнения первоочередных обязательств выделят из федерального бюджета 5,5 млрд рублей. Об этом сказано в сообщении, размещенном в пятницу в Telegram-канале руководителя ЧР.
Рамзан Кадыров отметил, что на встрече с главой Минфина России также договорился о том, что Чечня получит средства на новое здание районной больницы в Ачхой-Мартане.
На запуск строительства планируется направить чуть менее 1,1 млрд рублей.
Глава ЧР также обратил внимание на то, что возведение медучреждения очень важно для района, в котором проживают более 90 тыс человек, поскольку построенная в 1940-е годы и ныне действующая ЦРБ больше не соответствует современным требованиям.
Еще полмиллиарда будет выделено Чечне для реализации проектов, связанных с сортировкой и переработкой мусора.