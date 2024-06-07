Чечня наращивает энергобезопасность

Специалисты "Россетей" значительно расширили мощности четырех питающих центров Чечни. Это позволит существенно улучшить энергоснабжение в регионе.

Энергетическая компания «Россети» объявила о значительном увеличении мощности четырех питающих центров Чечни на 70%.

«Группа завершила модернизацию подстанций 110 кВ «ГРП-110» и «Октябрьская» и 35 кВ «Беной» и «Аэропорт», которые играют важную роль в электроснабжении Грозного и Аргуна, высокогорного Ножай-Юртовского района и международного аэропорта им. Ахмат-Хаджи Кадырова… работы проводились в рамках программы повышения надежности функционирования сетевого комплекса региона»

– пресс-служба электросетевого холдинга

Повышение мощности питающих центров позволит существенно улучшить энергоснабжение в регионе. Благодаря этому жители Чечни смогут избежать частых отключений электроэнергии, что значительно повысит комфорт и качество их жизни. Устранение проблем с электроснабжением также способствует более стабильной работе предприятий, учреждений и повседневных бытовых устройств.

Кроме того, в релизе отмечается, что повышение мощности энергетических центров также способствует развитию инфраструктуры региона.