Частная клиника провела смертельную операцию в Махачкале

Частная клиника провела операцию жительнице столицы Дагестана, после которой ее сердце остановилось. Возбуждено уголовное дело.

Жительница Махачкалы не пережила хирургическое вмешательство, которое провела одна из частных клиник города, рассказали в СУ СК РФ по Дагестану.

Согласно следствию, женщина обратилась в клинику 10 марта. В этот же день была проведена операция, после которой ее перевели в отделение интенсивной терапии. В течение следующих 24 часов пациентка начала чувствовать недомогание и ее сердце остановилось.

По этой причине в медицинском учреждении была проведена проверка.

"Следователи возбудили уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)"

- СУ СК РФ по Дагестану