Вестник Кавказа

Частная клиника провела смертельную операцию в Махачкале

Частная клиника провела смертельную операцию в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Частная клиника провела операцию жительнице столицы Дагестана, после которой ее сердце остановилось. Возбуждено уголовное дело.

Жительница Махачкалы не пережила хирургическое вмешательство, которое провела одна из частных клиник города, рассказали в СУ СК РФ по Дагестану.

Согласно следствию, женщина обратилась в клинику 10 марта. В этот же день была проведена операция, после которой ее перевели в отделение интенсивной терапии. В течение следующих 24 часов пациентка начала чувствовать недомогание и ее сердце остановилось.

По этой причине в медицинском учреждении была проведена проверка.

"Следователи возбудили уголовное дело в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)"

- СУ СК РФ по Дагестану

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