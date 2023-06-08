Часть трассы Майкоп – Туапсе разрушил оползень

Опубликовано: 11:52, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: пресс-служба администрации Туапсинского района

Оползень, сошедший сегодня на трассу Майкоп – Туапсе, обрушил 400 м дорожного полотна, в регионе введен локальный режим ЧС, часть дороги перекрыта.

В Туапсинском районе Кубани из-за обрушения участка трассы Майкоп – Туапсе ввели локальный режим ЧС, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Оползень разрушил участок автодороги длиной в 400 м в районе 97-го километра на участке между центральной частью Шаумянского сельского поселения и селом Навагинское. Сейчас проезд открыт только по одной ее полосе, оползневые процессы продолжаются, передает "АиФ-Юг".

На месте катаклизма работает комиссия, поврежденный участок обследован, здесь будет проведено восстановление земляного полотна проезжей части и системы водоотведения.

Также в кратчайшие сроки на месте обрушения планируется обустроить подпорную стену.