Бюджетникам Кабардино-Балкарии снова поднимают зарплаты

Опубликовано: 22:15, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже в августе работникам бюджетной сферы Кабардино-Балкарии вновь поднимут зарплаты – они вырастут на 10%, заверил глава региона Казбек Коков.

Работников бюджетных учреждений Кабардино-Балкарии с 1 августа ждет очередное повышение заработной платы, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков.

"На сегодняшнем совещании с членами правительства республики и руководителями администраций муниципалитетов обсудили вопросы очередного 10% повышения с 1 августа заработной платы работникам бюджетной сферы", - написал Коков, передает "Интерфакс".

Рост зарплат коснется более чем 40 тыс сотрудников бюджетных учреждений КБР – ощутимую прибавку почувствуют работники учреждений сферы здравоохранения, образования, культуры и СМИ, физкультуры и спорта.

Повышение затронет сотрудников МФЦ, работников пожарной службы и спасателей, ветеринаров, работников госслужбы, муниципалитетов и других категорий бюджетников.

Кроме того, за счет республиканских субвенций в сфере образования повышение коснется более 20 тыс человек, уточнил глава региона.

Напомним, годом ранее с 1 августа заработная плата работников бюджетных организаций была повышена на 10%. Такое же повышение в республике было и в 2021 году.