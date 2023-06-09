Бюджетникам Кабардино-Балкарии снова поднимают зарплаты

Работников бюджетных учреждений Кабардино-Балкарии с 1 августа ждет очередное повышение заработной платы, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков.
"На сегодняшнем совещании с членами правительства республики и руководителями администраций муниципалитетов обсудили вопросы очередного 10% повышения с 1 августа заработной платы работникам бюджетной сферы", - написал Коков, передает "Интерфакс".
Рост зарплат коснется более чем 40 тыс сотрудников бюджетных учреждений КБР – ощутимую прибавку почувствуют работники учреждений сферы здравоохранения, образования, культуры и СМИ, физкультуры и спорта.
Повышение затронет сотрудников МФЦ, работников пожарной службы и спасателей, ветеринаров, работников госслужбы, муниципалитетов и других категорий бюджетников.
Кроме того, за счет республиканских субвенций в сфере образования повышение коснется более 20 тыс человек, уточнил глава региона.
Напомним, годом ранее с 1 августа заработная плата работников бюджетных организаций была повышена на 10%. Такое же повышение в республике было и в 2021 году.