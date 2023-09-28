Бюджет ЕС - названы главные доноры и реципиенты

Опубликовано: 19:07, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Германия продолжает питать бюджет ЕС. Эта страна в 2022 года оказалась основным донором Европы. Основной получатель - Польша.

Основным донором среди стран Европейского союза является Германия.

В прошлом году вклад ФРГ в бюджет ЕС на 19,7 млрд евро превысил то, что страна получила, при этом выплаты в общий бюджет на 1,7 млрд евро снизились относительно 2021 года.

Доноры Евросоюза

Согласно данным, приведенным на сайте Института германской экономики (IW) в Кельне, каждый гражданин Германии в среднем отдал на €237 больше, чем получил - таким образом, страна является лидером по взносам на душу населения. К основным донорам относятся также Ирландия и Швеция.

Франция по взносам на душу населения не входит в топ-5 крупнейших доноров общеевропейского бюджета. Вклад каждого француза оказался на €147 больше того, что он получил, это почти на сто евро меньше, чем у среднего жителя Германии. Взносы Франции за 2022 год превысили полученные дотации на 10 млрд евро, это почти в два раза меньшие «потери», чем у ФРГ.

Кто основные получатели в ЕС?

Из опубликованных институтом данных, по итогам прошлого года Польша стала главным получателем средств из общего бюджета Евросоюза - полученное почти на 12 млрд евро превышает вложения страны. Также в тройку реципиентов вошли Румыния и Венгрия.

При подсчете полученных средств на душу населения лидирует Эстония, на каждого жителя пришлось €678 «дохода».