Вестник Кавказа

БРИКС получил 30 обращений от разных стран

БРИКС получил 30 обращений от разных стран
© Фото: сайт саммита БРИКС 2023
В МИД России заявили, что в БРИКС поступило 30 обращений от разных стран. В ведомстве подчеркнули, что все они хотят установить разные формы сотрудничества.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров рассказал об обращениях, которые получила организация БРИКС от разных государств.

По словам министра иностранных дел, в настоящее время в объединение поступило 30 обращений от «больших, малых и средних» стран.

Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что все государства, подавшие обращения, предлагают БРИКС установить разные формы сотрудничества.

Ранее о своем желании стать частью объединения изъявила Турция. Об этом рассказал глава МИД этой республики Хакан Фидан. В Москве заявили, что приветствуют интерес Анкары к БРИКС.

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