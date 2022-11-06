Бразилец Роналдо дос Сантос подпишет контракт с ФК "Ростов"

В скором времени на поле в желто-синей форме футбольного клуба "Ростов" выйдет на игру бразильский футболист Роналдо дос Сантос, ранее выступавший за болгарский ФК "Левски".

Руководство футбольного клуба (ФК) "Ростов" сделало предложение полузащитнику болгарского ФК "Левски" бразильцу Роналдо Сезару Соаресу дос Сантосу, от которого тот не смог отказаться, пишет издание "РБ Спорт".

Как рассказал агент футболиста Хулио Сезар Гранха, Роналдо понравились и предложение, и донская столица, особенно - стадион и инфраструктура клуба. Правда, спортсмен перед тем, как подписывать контракт, собирался лично посетить Ростов, но не получилось. Тем не менее, переход в команду Валерия Карпина станет новой ступенью карьеры для Роналдо.

Роналдо дос Сантос уже прошел медосмотр в Турции. Его контракт с желто-синими должен быть подписан сегодня или завтра, 10 или 11 января.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,4 млн евро.

23-летний Роналдо в этом сезоне забил семь мячей и отдал одну голевую передачу в 25 матчах за "Левски". Его контракт с болгарским клубом действует до лета 2025 года, напоминает издание.