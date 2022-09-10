Вестник Кавказа

Борьбу за сохранение семей объявили на Ставрополье

Борьбу за сохранение семей объявили на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставропольском крае проведут акцию против разводов. Данные мероприятия проводятся в регионе с 2012 года. Там же будут рассказывать о традиционных ценностях.

В Ставропольском крае снова организуют акцию "Стоп, развод", сообщил глава регионального управления ЗАГС Сергей Назаренко.

Мероприятие проводится на Ставрополье с 2012 года. В этом году его посвятят Году семьи.

Суть акции заключается в следующем. Несколько дней в месяц ЗАГСы не будут принимать у желающих развестись супругов заявления.

Аналогичные меры предпринимаются и в других регионах РФ.

Помимо этого, отделы подготовят для жителей Ставропольского края тематические лекции. Они будут посвящены традиционным ценностям.

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