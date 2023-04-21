Больного снежного барса спасли в Казахстане

Опубликовано: 22:53, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Комитет лесного хозяйства Минэкологии Казахстана

Нуждавшийся в помощи снежный барс вышел к людям в Алматинской области. Зверя обнаружил местный житель, когда пас скот. Краснокнижное животное перевезли в зоопарк в Алматы.

Снежный барс был найден в высокогорном районе Алматинской области, о событии сообщает Комитет лесного хозяйства (подведомственен Минэкологии) Казахстана.

В среду 19 апреля пастух из поселка Сарыбастау сообщил, что пас скот в Райымбекском районе и заметил ирбиса. Животное было ослаблено. В комитете уточнили, что у барса плохо работали задние лапы.

На место находки прибыли представители природоохранного ведомства, они оформили необходимый акт.

На следующий день, 20 апреля, зверя перевезли в Алматинский зоопарк, где о нем позаботятся специалисты.

Напомним, снежный барс включен в Красную книгу Казахстана.