Богатейшие россияне стали богаче на $20 млрд с начала года

Самые богатые российские бизнесмены за первое полугодие 2025 года увеличили состояние более чем на $20 млрд, пишет Bloomberg.

С начала года богатейшие граждане РФ стали богаче еще более чем на $20 млрд, пишет агентство Bloomberg в рейтинге "Индекс миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index).

За полгода богатейших бизнесмены страны увеличили состояние на $20,163 млрд. На $3,27 млрд выросло состояние сооснователя Telegram Павла Дурова - до $14,3 млрд, на $3,12 млрд возросло состояние акционера крупнейшего производителя железной руды в РФ "Металлоинвест" Алишера Усманова - до $16,3 млрд.

При этом председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин обеднел в 2025 году на $3,58 млрд, состояние бизнесмена уменьшилось до $22,2 млрд.