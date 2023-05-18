Боевые патроны нашел на улице житель Северного Казахстана

Опубликовано: 9:36, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ДП СКО

Неожиданную находку сделал житель города Петропавловск. Идя по улице, он обнаружил пакет с патронами. Специалисты установили, что боеприпасы подходят для стрельбы из охотничьих карабинов.

Сверток с патронами неизвестным образом оказался на улице в Петропавловске, об этом рассказали в полиции Северного Казахстана.

Мужчина 35 лет шел по улице и на перекрестке нашел пакет. Внутри него находились предметы, напоминающие патроны, причем боевые. Увидев боеприпасы, горожанин сразу же вызвал правоохранителей.

Полицейские выяснили, что в пакете находились 11 патронов.

"Экспертиза показала, что это боеприпасы, пригодные к производству выстрелов, калибров 5,56х45 и 7,62х39. Данные боеприпасы подходят к охотничьим карабинам "Сайга", "Вепрь" и другим"

— полиция СКО

Идет досудебное расследование. Стражи порядка ищут хозяина патронов.