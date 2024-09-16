Вестник Кавказа

Берег Турции потрясло на 5,2

Берег Турции потрясло на 5,2
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Черном море к северо-западу от города Зонгулдак произошло землетрясение магнитудой 5.2. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сейсмособытие магнитудой 5,2 в Черном море, в сотне километров к северо-западу от турецкого города Зонгулдак. Очаг стихии находился на глубине десяти километров, проинформировали в  Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Данных о жертвах пострадавших и разрушениях нет. Стоит отметить, что на дне Черного моря встречаются несколько тектонических плит это делает данный регион уязвимым для сейсмических активностей.

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