Берег Турции потрясло на 5,2

В Черном море к северо-западу от города Зонгулдак произошло землетрясение магнитудой 5.2. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сейсмособытие магнитудой 5,2 в Черном море, в сотне километров к северо-западу от турецкого города Зонгулдак. Очаг стихии находился на глубине десяти километров, проинформировали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Данных о жертвах пострадавших и разрушениях нет. Стоит отметить, что на дне Черного моря встречаются несколько тектонических плит это делает данный регион уязвимым для сейсмических активностей.