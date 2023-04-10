Бердыев ушел из "Сочи"

Опубликовано: 15:53, 10 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Курбан Бердыев ушел с поста главного тренера "Сочи" через три с половиной месяца после назначения. Причины такого решения не сообщаются.

Курбан Бердыев покинул пост главного тренера "Сочи" спустя три с половиной месяца после назначения. Об этом сказано в Telegram-канале сочинской футбольной команды.

В "Сочи" пожелали удачи специалисту как в карьере, так и на жизненном пути.

Причины отставки не сообщаются. До конца сезона готовить команду к матчам будет помощник Бердыева по тренерскому штабу Дмитрий Хохлов.

Под руководством Бердыева сочинцы провели в РПЛ пять матчей, в которых потерпели три поражения. В субботу они уступили в родных стенах "Крыльям Советов" (1:2), а ранее проиграли "Оренбургу" (0:4) и "Факелу" (0:3). На данный момент "Сочи" располагается на девятом месте в турнирной таблице национального первенства.