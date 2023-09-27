Бензин в России продолжает дорожать

Цены на бензин и дизель в РФ вновь идут вверх, несмотря на реализуемые правительством меры для нормализации ситуации на рынке. Топливо за день подорожало на 2%.
На этой неделе цены на топливо в России вернулись к росту - сегодня на бирже бензин и летний дизель подорожали почти на 2%.
Тонна бензина Аи-92 стоит по итогам биржевых торгов 57,647 тыс рублей, плюс 1,86%, тонна Аи-95 поднялась в цене еще сильнее, на 1,98%, до 60,012 тыс. Самое дорогое топливо на сегодня - дизель, тонна стоит 62,742 тыс рублей, цена прибавила 1,92%.
Кроме того, более чем на 2,5% за день стал дороже авиационный керосин.
Неделю назад в России были введены ограничения на вывоз топлива, они призваны стабилизировать цены на внутреннем рынке. Снижение цен наблюдалось на прошлой торговой неделе, со вторника топливо вновь растет в цене.