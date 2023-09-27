Бензин в России продолжает дорожать

Опубликовано: 16:17, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на бензин и дизель в РФ вновь идут вверх, несмотря на реализуемые правительством меры для нормализации ситуации на рынке. Топливо за день подорожало на 2%.

На этой неделе цены на топливо в России вернулись к росту - сегодня на бирже бензин и летний дизель подорожали почти на 2%.

Тонна бензина Аи-92 стоит по итогам биржевых торгов 57,647 тыс рублей, плюс 1,86%, тонна Аи-95 поднялась в цене еще сильнее, на 1,98%, до 60,012 тыс. Самое дорогое топливо на сегодня - дизель, тонна стоит 62,742 тыс рублей, цена прибавила 1,92%.

Кроме того, более чем на 2,5% за день стал дороже авиационный керосин.

Неделю назад в России были введены ограничения на вывоз топлива, они призваны стабилизировать цены на внутреннем рынке. Снижение цен наблюдалось на прошлой торговой неделе, со вторника топливо вновь растет в цене.