Баку: внерегиональные страны мешают миру на Южном Кавказе

Страны, не входящие в Южный Кавказ, не должны вмешиваться в дела региона и мешать урегулированию отношений между его участниками. Об этом завил постоянный представитель Азербайджанской Республики при Организации Объединенных наций Яшар Алиев в ходе своего выступления на открытом заседании организации.
«Попытки некоторых внерегиональных государств превратить Южный Кавказ в объект геополитического соперничества и конфронтации, в том числе путем вооружения Армении и поощрения ее пропаганды ненависти, не служат миру, примирению и инклюзивному развитию»
- Яшар Алиев
Постпред добавил, что сейчас в регионе устранены основные помехи для установления мира между Азербайджаном и Арменией. Сейчас Баку ждет, что Ереван будет соблюдать договоренности, откажется от распространения ложной информацию и займется установлением мира и устойчивости на Южном Кавказе.
«Азербайджан продолжит прилагать усилия, направленные на установление и поддержание мира в регионе»
- Яшар Алиев