Баку: внерегиональные страны мешают миру на Южном Кавказе

Постпред АР в ООН заявил, что страны, которые не входят в Южный Кавказ, своими действиями мешают подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Страны, не входящие в Южный Кавказ, не должны вмешиваться в дела региона и мешать урегулированию отношений между его участниками. Об этом завил постоянный представитель Азербайджанской Республики при Организации Объединенных наций Яшар Алиев в ходе своего выступления на открытом заседании организации.

«Попытки некоторых внерегиональных государств превратить Южный Кавказ в объект геополитического соперничества и конфронтации, в том числе путем вооружения Армении и поощрения ее пропаганды ненависти, не служат миру, примирению и инклюзивному развитию»

- Яшар Алиев

Постпред добавил, что сейчас в регионе устранены основные помехи для установления мира между Азербайджаном и Арменией. Сейчас Баку ждет, что Ереван будет соблюдать договоренности, откажется от распространения ложной информацию и займется установлением мира и устойчивости на Южном Кавказе.

«Азербайджан продолжит прилагать усилия, направленные на установление и поддержание мира в регионе»

- Яшар Алиев