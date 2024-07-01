Вестник Кавказа

Баку призвал Масуда Пезешкиана к сотрудничеству

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр иностранных дел Азербайджана заявил о том, что Баку рассчитывает на углубление и расширение сотрудничества при новом президенте Ирана. Также он отметил, что республики связывает история и религия.

Глава азербайджанского внешнеполитического ведомства заявил о том, что официальный Баку ждет развития отношений с Тегераном после того как страну возглавил представитель крыла реформаторов Масуд Пезешкиан.

"Мы заинтересованы в реализации проектов, ранее согласованных между Азербайджаном и Ираном"

– министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, страны объединяет история, культура и религия. Далее он выразил уверенность, что Иран и Азербайджан будут наращивать сотрудничество во всех сферах: торгово-экономической, политической, культурной и гуманитарной.

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