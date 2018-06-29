Баку принимает турнир по спортивной гимнастике

В Баку стартовали соревнования по спортивной гимнастике AGF Trophy. Они продлятся до 17 марта.

Соревнования по спортивной гимнастике AGF Trophy стартовали в азербайджанской столице. Сегодня выступят спортсмены всех возрастных категорий.

«В первый день турнира проходят квалификационные соревнования - представители мужской спортивной гимнастики представляют вольные упражнения, упражнения на параллельных брусьях и кольцах, представители женской спортивной гимнастики - опорный прыжок и упражнения на разновысоких брусьях»

– организаторы первенства

Соревнования AGF Trophy не только проверяют спортивные достижения участников, но и создают уникальную атмосферу соперничества и дружбы. Гимнасты из разных стран соревнуются за звание лучшего, но в то же время поддерживают друг друга и делятся опытом.

Первый день соревнований AGF Trophy завершился успешно, оставив много впечатлений у зрителей и участников. Все ждут продолжения турнира и надеются на еще более захватывающие выступления в следующие дни.

Соревнования проходят в Национальной арене гимнастики в Баку, они продлятся до 17 марта.