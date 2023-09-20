Баку опроверг дезинформацию Минобороны Армении

Опубликовано: 23:30, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минобороны Азербайджана опровергло ложные сообщения Еревана о том, что азербайджанские военные якобы обстреляли армянские позиции.

Азербайджанское оборонное ведомство выпустило заявление, в котором опровергло фейковые новости, распространяемые армянской стороной, а точнее Минобороны Армении.

Речь идет о заявлении Еревана о якобы произошедшем сегодня около 22:50 (21:50 мск) обстреле азербайджанскими подразделениями позиций ВС Армении. В МО РА утверждали, что он был произведен в Зодском направлении.

Это сообщение – ложное, подчеркнули в Баку, уточнив, что категорически опровергают эти данные.