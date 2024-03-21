Баку намерен развивать сотрудничество с инвесторами

Глава министерства экономики Азербайджана заявил, что власти страны открыты для связей с инвестиционными компаниями и в республике сформировано сообщество крупных компаний в сфере энергетики.

Власти Азербайджанской Республики намерены сотрудничать с инвестиционными компания и развивать с ними связи. Такое заявление сделал глава министерства экономики АР Микаил Джаббаров отвечая на вопросы журналистов китайского канала CGTN.

"Мы инвестируем системно, как институционально, так и с точки зрения экономической политики и развития инфраструктуры, чтобы обеспечить плавный энергопереход. Сегодня мы значительно опережаем нашу цель по удовлетворению 30% спроса на энергию за счет возобновляемых источников к 2030 году"

– Микаил Джаббаров

Министр отметил, что именно благодаря инвестициям Азербайджан был избран хозяином конференции СОР29. Джаббаров заявил, что в этом году власти планируют сфокусироваться на климатических вопросах и готовы сотрудничать со странами, которые будут вносить дополнительные инициативы в проект.

Он также заявил, что страна является поставщиком газа и нефти европейским странам и в рамках "зеленого" перехода рассчитывает на то, что республика будет поставлять в Европу "зеленую" энергию.

"Это региональный проект, инициированный Азербайджаном совместно с Грузией, Болгарией, Румынией, а также с Венгрией. Этот проект предусматривает производство ветровой и солнечной энергии в Азербайджане и ее транспортировку на европейские рынки через Черное море"

– Микаил Джаббаров