Вестник Кавказа
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Баку и Ереван в ближайшее время проведут очередную встречу по делимитации границ

Баку и Ереван в ближайшее время проведут очередную встречу по делимитации границ
© Фото: сайт правительства Армении
Азербайджанская Республика и Республика Армения в скором времени организуют новую встречу, на которой продолжат обсуждать делимитацию границы.

В скором времени власти Азербайджана и Армении намерены провести очередную встречу по установление госграниц между двумя странами. Такую информацию озвучил вице-премьер РА Мгер Григорян.

Он заявил, что пока точная дата встречи не определена, но планируется организовать ее в ближайшее время.

"У нас есть рабочий порядок, одобренный обеими странами. У нас есть договоренность, что мы будем информировать о результатах встреч в тех рамках, которые официально публикуются"

– Мгер Григорян

Он подчеркнул, что обе стороны используют карты, которые подкреплены правовой базой.

"Очень важно, на каком основании были составлены эти карты, на какой правовой основе, чтобы эта логика вытекала также из логики Алма-Атинской декларации"

– Мгер Григорян

Предыдущая шестая встреча была проведена в конце января этого года. По словам Григоряна на ней обсуждались текущие вопросы.

Переговоры проходили под руководством вице-премьера АР Шахина Мустафаева и его армянского коллеги Мгера Григоряна

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