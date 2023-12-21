Баку и Ереван готовы к финализации мирного соглашения

Азербайджан и Армения как никогда близки к тому, чтобы финализировать мирное соглашение. Стороны демонстрируют готовность к этому, сообщили в Кремле.
Азербайджан и Армения близки к заключению мирного договора. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента России.
"Они не противоборствующие стороны, они констатируют полную готовность к выходу на единый документ, на финализацию мирных переговоров, к выходу на единый документ, на мирный договор"
– Дмитрий Песков
Он акцентировал внимание на том, что никакого риска в этом вопросе сейчас нет.
Напомним, накануне в МИД Азербайджана сообщили, что передали Армении ответ на предложения по мирному договору. В ведомстве добавили, что теперь Баку ждет от Еревана реальных действий.
Читайте нас в Дзен Новости Google News