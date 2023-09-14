Баку: азербайджанцы хотят примирения

Опубликовано: 10:11, 14 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Помощник президента Азербайджана раскритиковал позицию Еревана о невозможности мирного сосуществования армян и азербайджанцев. Хикмет Гаджиев подчеркнул, что именно так народы жили бок о бок долгие годы.

Азербайджанцы стремятся к примирению с армянами, и оно возможно – об этом говорит вся история отношений народов, а также их настоящее. Об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев в статье для Politico.

Он напомнил, что и с точки зрения законодательства, и с позиций морали армяне в Ханкенди – это граждане Азербайджана, ведь даже армянский премьер-министр публично признал Карабах суверенной территорией АР. Соответственно, отметил Гаджиев, Азербайджан должен заботиться о тех, кто живет в Ханкенди, причем не просто независимо от их этнической принадлежности, но и, возможно, даже в большей степени из-за нее.

"Правительство Азербайджана многократно предлагало поставки продовольствия, медикаментов и других гуманитарных товаров для армян, проживающих в Карабахе, через более короткие и быстрые дороги, чем Лачин. Сухопутные маршруты, предложенные Азербайджаном, были признаны Европейским Союзом, США и Международным Комитетом Красного Креста как жизнеспособные и пригодные для использования, и только на этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к "немедленному и одновременному открытию обоих коридоров""

– помощник президента Азербайджана

В то же время, обратил внимание политик, мировое сообщество считает приемлемым утверждение о том, что только Армения имеет право заниматься обеспечением этнических армян, являющихся гражданами соседнего государства и живущих в нем – ссылаясь на то, что армяне и азербайджанцы якобы не могут сосуществовать из-за прошлого. Однако это неверно.

Армяне могут сосуществовать с азербайджанцами

Помощник президента АР подчеркнул, что тезис Еревана опровергается самой историей, а также текущей ситуацией.

"До войны 1990-х азербайджанцы и этнические армяне жили в Карабахе бок о бок, мирно. Сегодня в Азербайджане проживает 30-тысячная еврейская община. Растет община евангельских христиан. Грузины, русские, украинцы - все они составляют сегодняшнюю многонациональную и многоконфессиональную страну. Это может и должно относиться и к армянам Карабаха"

– Хикмет Гаджиев

Армянский реваншизм

Однако, уточнил помощник президента, мощные силы внутри Армении не стремятся к изменению ситуации, что неудивительно: ведь десятилетиями страной руководили не армяне из Армении, а представители сепаратистского режима в Карабахе. Именно они и хотят реванша.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что реваншисты отвергают возможность мирного соглашения. Запуск торговли Армении с Азербайджаном помог бы армянской экономике, но существование сепаратистских лидеров утратило бы смысл. Поэтому, боясь потерять власть, они требуют блокировать дороги, по которым Баку ведутся поставки.

Азербайджан хочет мира

Помощник президента указал, что представителям Запада, где в последнее время царит относительный мир, сложно осознать, насколько сильную боль нанесли националисты не только своей же стране, но и всему региону, причем ради одной цели – создания нынешней моноэтнической страны Армении и поддержки моноэтнической серой зоны в Карабахе.

Однако этому нужно положить конец, призвал он.

"Азербайджанцы хотят мира. Мы хотим восстановления, примирения и, возможно, дружбы с нашими соседями. Истории, которые распространяются, не способствуют миру и согласию. Более того, цель их распространения прямо противоположна - они стремятся усугубить конфликт и отдалить тех, кто ведет переговоры с обеих сторон этого чувствительного вопроса. В данном случае речь идет о политике. И более чем где-либо еще, это политика самой Армении"

– Хикмет Гаджиев

Баку предложил Еревану перевернуть страницу вражды

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что Баку вновь призывает Ереван к самому естественному выбору – в пользу мира.

"Все, в конечном счете, хотят мира, такова объективная реальность. Нет никаких сомнений в том, что и азербайджанский народ хочет мира, и армянский народ хочет мира. Действительно, если взять историческую ретроспективу, то совсем недавно, в советские времена, Азербайджанская ССР и Армянская ССР позитивно вместе существовали в рамках добрососедских отношений, в обеих республиках жили рядом армяне и азербайджанцы, и каких-то межнациональных проблем не было", - напомнил он.

"Напротив, было огромное количество примеров дружеских отношений и совместных проектов. Межнациональный мир существовал совершенно естественно. Увы, по всем бывшим советским республикам тяжелым катком прошлись 90-е годы, начиная с конца 80-х, распад единого государства, приход к власти сложных элементов, долгая политическая нестабильность. На Южном Кавказе это вылилось в кровавую Карабахскую войну, одну из самых больших трагедий конца ХХ века. Но война закончена, и теперь стоит вопрос, как эту страницу перевернуть и как жить дальше снова вместе", - подчеркнул Дмитрий Солонников.

"В перспективе все проблемы можно будет оставить на память историкам и прекратить их влияние на текущие события. Да, их будут изучать в школе, но смотреть как на страницы летописи а не сохраняющийся фактор разлада в актуальных взаимоотношения государств и народов. Пока, к сожалению, это не так, но перспектива мне видится именно таким образом. Теперь вопрос – как к этому прийти, как договориться о границе и начать снова жить в добрососедских отношениях", - обратил внимание политолог.

По его оценке, в Еревана призыв Баку наверняка услышат, но все еще нет уверенности в том, что реакция будет адекватная. "Призыв-то армянские власти могут услышать. И, конечно, в ответ они тоже скажут, что выступают за мир, тут нет сомнения. Но они вряд ли откажутся от собственных условий и не прекратят попытки продавливать свой взгляд на то, на каких основаниях должен быть подписан мир", - заключил Дмитрий Солонников.