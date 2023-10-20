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Байрактар поможет Газе

Байрактар поможет Газе
© Фото: АзерТАДЖ
Сельджук Байрактар поможет жителям Газы. Его компания готова выделить 280 млн лир гуманитарной помощи. Он призвал мир принять меры для установления мира на Ближнем Востоке.

Турецкая кампания «Байкар» намерена передать 280 млн лир гуманитарной помощи жителям сектора Газа, сообщил технический директор Сельджук Байрактар.

Он назвал происходящее в секторе Газа одной из самых страшных трагедий в истории человечества.

Байрактар призвал мир принять все необходимые меры для установления мира и справедливости в регионе.

В сектор Газа прибудет гуманитарная помощь из Турции

В сектор Газа прибудет гуманитарная помощь из Турции

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