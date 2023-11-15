Азиатский банк развития нарастит поддержку Грузии

В Тбилиси прошла встреча главы Азиатского банка развития и премьера Грузии. В ходе разговора было подчеркнуто, что банк намерен усилить поддержку развития Грузии.

Азиатский банк развития намерен усилить поддержку развития Грузии. Об этом президент АБР заявил на прошедшей сегодня в Тбилиси встрече с премьер-министром республики.

"АБР гордится тем, что поддерживает крупные проекты и стратегические реформы, которые углубят рынки капитала, преобразуют государственные предприятия, увеличат человеческий капитал и повысят устойчивость к изменению климата"

– Масацугу Асакава

Стороны также поговорили о текущей экономической ситуации в стране. Было акцентировано внимание на том, что Грузии важно сохранить положительную динамику экономического роста, продемонстрированную в 2023 году.

Глава грузинского правительства обратил внимание на то, что укрепление частного сектора очень важно для экономического прогресса, и роль АБР в данном процессе имеет решающее значение.

Ираклий Гарибашвили также отметил, что Грузия ценит текущий портфель банка, состоящий из 18 инвестиций и включающий $1,9 млрд.

Помимо этого, на встрече прозвучало, что грузинское правительство инвестирует в реформы, которые помогают упростить бизнес, и в инфраструктурные проекты.

Напомним, президент АБР впервые прибыл в Грузию. В рамках поездки он выступит на 22-й Министерской конференции Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества CAREC. Она пройдет в Тбилиси 30 ноября.