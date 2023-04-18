Азербайджанский специалист вернулся в "Химки"

Опубликовано: 19:58, 18 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Химки"

Новым главным тренером юношеской команды "Химок" назначен Назим Сулейманов. Ранее азербайджанский специалист уже работал с юношеской командой подмосковного клуба.

Азербайджанский специалист Назим Сулейманов вернулся на пост главного тренера юношеской команды (U-19) подмосковного футбольного клуба "Химки". Об этом сказано в сообщении, размещенном во вторник на сайте клуба.

Вместе с Сулеймановым в юношескую команду вернулся и его помощник Эмин Агаев.

Справка

Сулейманов пришел в "Химки" осенью прошлого года. В феврале он был назначен наставником дубля, с которым прошел тренировочные сборы в Крымске и провел несколько встреч во Второй лиге.