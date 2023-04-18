Азербайджанский специалист вернулся в "Химки"

Новым главным тренером юношеской команды "Химок" назначен Назим Сулейманов. Ранее азербайджанский специалист уже работал с юношеской командой подмосковного клуба.
Азербайджанский специалист Назим Сулейманов вернулся на пост главного тренера юношеской команды (U-19) подмосковного футбольного клуба "Химки". Об этом сказано в сообщении, размещенном во вторник на сайте клуба.
Вместе с Сулеймановым в юношескую команду вернулся и его помощник Эмин Агаев.
Справка
Сулейманов пришел в "Химки" осенью прошлого года. В феврале он был назначен наставником дубля, с которым прошел тренировочные сборы в Крымске и провел несколько встреч во Второй лиге.