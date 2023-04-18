РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджанский специалист вернулся в "Химки"

главный тренер юношеской команды (U-19) футбольного клуба “Химки“
© Фото: официальный сайт футбольного клуба "Химки"
Новым главным тренером юношеской команды "Химок" назначен Назим Сулейманов. Ранее азербайджанский специалист уже работал с юношеской командой подмосковного клуба.

Азербайджанский специалист Назим Сулейманов вернулся на пост главного тренера юношеской команды (U-19) подмосковного футбольного клуба "Химки". Об этом сказано в сообщении, размещенном во вторник на сайте клуба.

Вместе с Сулеймановым в юношескую команду вернулся и его помощник Эмин Агаев.

Справка

Сулейманов пришел в "Химки" осенью прошлого года. В феврале он был назначен наставником дубля, с которым прошел тренировочные сборы в Крымске и провел несколько встреч во Второй лиге.

АФФА попробует летом натурализовать российского полузащитника

АФФА попробует летом натурализовать российского полузащитника

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
725 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version